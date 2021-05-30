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Десятки тысяч бразильцев вышли на протесты — требуют импичмента Болсонару

В столице и нескольких городах Бразилии прошли протесты против президента страны Жаира Болсонару с требованием импичмента из-за его действий по борьбе с коронавирусом, на которые вышли десятки тысяч человек. Об этом сообщает BBC News. Демонстранты также указывали на необходимость ускорения вакцинации и финансовой помощи.



За время пандемии в Бразилии от COVID-19 скончались почти 460 тысяч человек, страна занимает второе место в мире после США по этому показателю. Бразилия находится на третьем месте в мире по количеству заражений, коронавирус был выявлен у почти 16 миллионов ее жителей, пишет interfax.by.

Протесты прошли на фоне парламентского расследования против Болсонару, которое также связано с неэффективностью борьбы с COVID-19.

Бразильский лидер придерживается мнения, что локдаун принесет больше ущерба экономике, чем последствия пандемии.

Глава Института Бутантан Димас Ковас заявил, что Болсонару виноват в задержке кампании по вакцинации. Ученый утверждает, что в августе 2020 года он предлагал правительству поставки 100 миллионов доз вакцины CoronaVac, которую Бутантан производит по лицензии китайской компании Sinovac. Ковас указал, что мог поставить первые пять миллионов доз препарата к началу декабря.

Однако, по его словам, Болсонару ответил, что никогда не купит китайскую вакцину. Ковас добавил, что при согласии президента Бутантан поставил бы 100 миллионов доз CoronaVac к 30 марта.

На данный момент Бразилия получила 46 миллионов доз вакцины, в том числе из-за дефицита сырья. Второй компонент препарата сейчас получили только 10% взрослого населения страны.

Ранее генеральный директор Pfizer в Латинской Америке Карлос Мурильо также обвинил Болсонару в игнорировании предложения по поставке вакцины. Компания могла доставить 1,5 миллиона доз в декабре 2020 года.

На прошлой неделе власти бразильского штата Мараньян оштрафовали Болсонару за то, что он во время визита в город Асайландия собрал на акции толпу людей и при этом был без маски.



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