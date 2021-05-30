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«Чайка», на которой плыли и ели Путин и визитеры – Александр и Николай Лукашенко

Яхта, которую вычислили по протокольной съемке в Сочи.

Фото: Сергей Ильин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Как отмечает Новая газета, судя по официальным кадрам, глава России, а также правитель Беларуси с младшим сыном Колей встречались на президентской 54-метровой яхте «Чайка» (она же — «Сириус» и Leo Fun) 2009 года выпуска, пишет Салідарнасць.

На ее обслуживание в 2021 году заложили около 66 млн российских рублей. Яхту купили в 2011 году в Турции. Тогда СМИ сообщали, что России она обошлась в 30 млн евро.

По информации сайта CharterWorld, на судне шесть кают на 12 гостей, а также хозяйская каюта на нижней палубе с кроватью king size. Из хозяйской каюты — прямой доступ в кабинет с 42-дюймовым телевизором и баром. Также здесь есть бассейн с гидромассажем, тренажерный зал и барбекю.

Фото: CharterWorld
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