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На "рабочем заплыве" в Сочи был и школьник Коля Лукашенко

Второй день встречи в Сочи главы двух государств провели в неформальной обстановке. Покатались на яхте, где был накрыт стол с легкими закусками. Присутствовал и Николай Лукашенко.

© Photo : пресс-служба президента РБ

Второй день переговоров  Александра Лукашенко и Владимира Путин прошел в неформальной обстановке, сообщает Sputnik. 

Александо Лукашенко, согласно опубликованному видео, прибыл на белоснежную яхту на катере. С ним был его младший сын Николай. После дружеских объятий Лукашенко и Путин поднялись на палубу яхты.


С палубы яхты главы государств наблюдали за стаей дельфинов, проплывавших рядом. Для гостей был накрыт "легкий" стол: фрукты, овощи, закуски. На яхте шла дружеская беседа, все были одеты в неформальном стиле.

Прощаясь, главы государства снова обнялись, Александр Лукашенко уплыл на том же катере.


Визит в Сочи и договоренности


Александр Лукашенко прибыл с визитом в Сочи 28 мая. Это третья встреча двух президентов с начала года. По итогам переговоров был окончательно решен вопрос о перечислении второго транша государственного кредита, а также достигнута договоренность об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города.

Обсудили и ряд других важных вопросов, в том числе – инцидент с самолетом Ryanair и задержание российской гражданки Софии Сапеги.
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