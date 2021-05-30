СМИ: Борис Джонсон тайно женился

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По ее данным, на церемонии присутствовали около 30 людей из ближайшего окружения пары, которые, как сообщается, получили приглашения в последнюю минуту.





Бракосочетание прошло в католическом Вестминстерском соборе, вход в который был закрыт на время церемонии - около 1,5 часов.





Как отметила газета The Daily Telegraph, Борис Джонсон стал вторым премьер-министром в истории Великобритании (после Роберта Дженкинсона), который женился в то время, когда возглавлял правительство.





Напомним, 56-летний Джонсон и 33-летняя Саймондс объявили о помолвке в марте прошлого года после развода премьера с предыдущей женой Мариной Вилер.





Через месяц у пары родился сын, которого назвали Уилфред Лоури Николас.