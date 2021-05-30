+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Сванидзе: «Путин не верит Лукашенко ни на грош. Но он будет его защищать»

Российский аналитик Николай Сванидзе высказался на Эхе Москвы о ситуации с самолетом, который был посажен в Беларуси, взаимоотношениях двух президентов и будущем Лукашенко.

Сванидзе: «Путин не верит Лукашенко ни на грош. Но он будет его защищать»
Николай Сванидзе. Фото: РИА Новости
Приводим отрывок этого интервью.

— На ваш взгляд, насколько то, что говорит белорусская сторона в этой ситуации, всерьез воспринимается российской стороной?

― Я думаю, что «нема дурных» – как говорят наши братья украинские. Я думаю, что всем всё понятно. Потому что эта легенда настолько шита белыми нитками минска, идущая с самого верха белорусской власти, что здесь нужно быть наивной маленькой девочкой, чтобы в это поверить. Поскольку маленьких девочек у нас не так много в стране, то я думаю, что мало кто в это верит.

Поддерживают просто по необходимости, и я бы сказал, что с неудовольствием. Потому что уж очень грубо было сработано и очень грубые последствия, серьезные. Под которые тоже не хочется попадать. Не только белорусским товарищам, но и нашим, защищая белорусских. Поэтому здесь, конечно, с одной стороны, много политических дивидендов могут быть у Москвы, в связи с этой историей. Но здесь нужно вести себя очень аккуратно.

― Кто какой выгоды добивался в этой ситуации и кто какую выгоду получил?

― Добивался – не знаю, потому что на самом деле эта ситуация, на мой взгляд, иррациональная. Если исходить из возможности того, что Лукашенко действует по указке из Кремля, тогда можно здесь какое-то рацио раздобыть. Но я не думаю, я думаю, что это его собственная инициатива.

И тогда непонятно, потому что он достаточно большой мальчик, чтобы считать больше, чем на один ход вперед. И ясно было, что он получит по полной программе за это хулиганство воздушное на государственном уровне. Белорусы не получили ничего абсолютно. Но Лукашенко кое-что может быть, правда, и получит. Но меньше, чем потеряет. Он получит возможность доить Москву. Но столько потеряет, что столько надоить будет сложно.

Потом он просто теперь попадает в полную зависимость от Путина. А они не такие большие друзья, чтобы радоваться этой зависимости. Путина это будет радовать, а Лукашенко вряд ли. Потому что он все-таки при всей своей крайней жестокости и грубости, он очень хитрый лис и будет до конца сопротивляться, чтобы не потерять власть. Сейчас ему очень трудно будет ее защитить. Потому что он сейчас полностью в руках Путина.

Путин будет разговаривать с Байденом и они будут говорить о Лукашенко и Путин будет его защищать. И больше его некому защитить. То есть это абсолютная зависимость. Это конечно очень тяжелые обстоятельства для Лукашенко.


— Вы говорите, что должен защищать Путин Лукашенко перед Байденом. Что это такое, почему он себе такое позволяет и почему после этого Путин должен его защищать?

― Почему он себе позволяет – потому что это в его характере. В его натуре. Он хитрый, умный, тертый калач. Коварный. Но все равно в основе своей, в общем, колхозник. Я ничего плохого не вкладываю в это слово. Но все-таки человеку его бэкграунда образовательного культурного и так далее, на международной арене трудно витиевато выражаться и витиевато себя вести.

Он человек, которому я не верю. Я думаю, что ему и Путин не верит ни на грош. Поэтому я думаю, что ему будет трудно защищать его перед Байденом. Потому что вставать на формальную позицию лукашенковскую и говорить, что мы получили сигнал, что там бомба – это нелепо, тем более что известно, что сигнал был получен после того, как они приказали или порекомендовали самолету садиться в Минске. То есть там полное несовпадение.


Поэтому защищать эту позицию Путину будет очень сложно. Тем не менее, он должен отвечать на второй вопрос: почему он должен защищать. Потому что Лукашенко – его клиент. У них клиентские вассально-сеньорские отношения. Мы же с вами историки. Фактически по объемам власти, влияния, по политическому потенциалу Лукашенко вассал Путина на данный момент. И, конечно, он должен его защищать.

― Даже если он не прав.

― Конечно. Разумеется.

― По поводу того, почему в принципе был посажен самолет, судя по всему, у РФ теперь новая стратегия. По крайней мере, последние новости говорят о том, наши представители начали заявлять, что Протасевич был объявлен в розыск из-за того, что он боевик «Азова». Каких-то формирований воинских, которые воевали на территории Донбасса.

― Это в Беларуси пошло все, но ведь дело не в том, кто такой Протасевич. Он может быть хоть дьяволом. Несчастный Роман Протасевич. Но какое это имеет отношение к операции с самолетом. Кто бы там ни был. Сидел там Протасевич, его прошлое, его война в Донбассе вовсе не является оправданием совершенно пиратской террористической акции с гражданским лайнером, который летел в небе. Поэтому это никак не оправдывает Лукашенко.

У нас есть еще один затрудняющий момент политический и психологический. Вместе с Протасевичем захвачена девушка – гражданка РФ. Это нам очень сильно затрудняет защиту Лукашенко. Потому что защищать пирата, который еще к тому же и захватил нашу гражданку – это уже в общем, совсем… Тем не менее, это будет делаться. Но я, правда, надеюсь, что хотя бы Путин вырвет из лап Лукашенко Софию. Потому что иначе ее будущее непредсказуемо.

― Вы говорите о вассальных отношениях Беларуси и России, но признает ли Лукашенко этот вассалитет? Потому что извините, опять же высказывания, которые он себе позволяет и то, что он делает с гражданами России периодически, и что делает с другими клиентами России на территории Беларуси – не похоже на то, что он воспринимает Россию как старшего брата. Как сеньора.

― Конечно, нет. Он озорничает. Он позволяет себе отвязываться. Но Путин его так воспринимает. И такова сейчас реальная ситуация. Просто таково реальное соотношение сил. Силы и ценности в этой паре. Что один – сеньор, другой – вассал. Но, конечно, Лукашенко это не нравится. У него характер очень своевольный. Независимый, надо отдать ему справедливость. Он в одно время прицеливался на всю Россию, он сам хотел быть большим сеньором.

Конечно, ему не хочется быть вторым и тем более десятым номером. Если он войдет в состав РФ, так или иначе, ему не быть и вторым. Он это прекрасно понимает. Он борется за свою власть, за свою жизнь, за будущее своих детей. Он не признает этой вассальной зависимости. Но она реально существует.

― Если говорить о будущем ближайшем Беларуси. Насколько то, как сейчас Европа реагирует, действительно скажется на ее экономике или у России достаточно ресурсов, достаточно желания, чтобы Беларусь не рухнула. Экономически, по крайней мере.

― Нет, Россия, конечно, поддержит экономически Беларусь. Это будет тяжело для России, потому что Россия сама в очень неблагоприятной экономической ситуации. Но деньги у России есть. У России есть наличные деньги, которыми она может поддержать Беларусь. Все-таки Беларусь – маленькая страна. Поддержать можно. Но нужно будет жертвовать большие деньги для этого. Миллиарды долларов в год.

Но это будет, конечно, сделано. В расчете на то, что, реально говоря, что Беларусь вольется в состав РФ.

― Каким будет следующий президент Беларуси? Это будет Лукашенко до конца своих дней, это будет российский какой-то руководитель, это будет избранный белорусами президент.

― Первое точно нет. Все, у Лукашенко уже нет шансов оставаться до конца своей жизни, я думаю, что счет идет на месяцы. Уже не на годы, а на месяцы. А дальше дерево ветвится возможностей, потому что возможны оба обозначенных вами варианта. Или это будет человек российский ставленник, так или иначе, лояльный Кремлю, Путину. Или сам Путин, в конце концов. И тогда Беларусь будет де-факто, а то де-юре в составе РФ.

Либо это будет избранник белорусского народа. И тогда Беларусь пойдет на Запад.

― Может ли Лукашенко быть заложником перед встречей с Байденом? Как раз тот торт, который Путин может выкатить американцам. Или это невозможно.

― Вы имеете в виду заложничество какого рода?

― Сдать. Сказать, ну хорошо, мы пойдем на уступки, вот, например, мы поменяем Лукашенко на более приличного человека.

― Нет. Такого не будет. Это не может быть человек, который будет больше нравиться Байдену. Он должен нравиться Путину. А такого человека пока что нет. Нет человека, который бы нравился Путину, который был бы русофилом, скажем так. И при этом был бы избираем в Беларуси. Сейчас такого человека нет. Мы его не знаем, во всяком случае. Думаю, что его и нет.

― Возвращаясь к этому узлу, сейчас перед встречей с Байденом, вы согласны с теми, кто говорит, что ситуация с Ryanair это в некотором смысле все-таки подарок Путину. Такое обострение – это повод о чем-то разговаривать, договариваться.

― Я согласен, потому что на фоне ситуации с Ryanair и с Лукашенко, Путин снова перестал быть крайним. Он долгое время был крайним в смысле своего радикализма. Своего экстремизма. С точки зрения европейцев и Запада. С точки зрения своей непредсказуемости. И тут объявился мужик, который все-таки еще более непредсказуем, чем Путин. Еще более хулиганист, еще более отвязан, чем Путин. И, несмотря на свой значительно уступающий Путину масштаб, я имею в виду не личностный, а масштаб возможностей глобальных – человек опасный, несомненно.

Вот такой человек появился и Путин на его фоне заиграл, здесь сразу появилась возможность стать посредником. Между остальным миром и этим очень странным человеком по фамилии Лукашенко. Я думаю, что Путин этой возможностью воспользуется.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]