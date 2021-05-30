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Глава Европарламента хочет разместить фото Протасевича во всех аэропортах ЕС

По мнению Давида Сассоли, первая реакция ЕС на вынужденную посадку самолета Ryanair и задержание Романа Протасевича была "сильной и единодушной".

Глава Европарламента хочет разместить фото Протасевича во всех аэропортах ЕС
Давид Мария Сассоли
Председатель Европарламента (ЕП) Давид Мария Сассоли настаивает на продолжении давления на Беларусь с целью освобождения экс-главреда белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подруги, гражданки РФ Софьи Сапеги. В интервью изданиям медиагруппы Funke, выдержки из которого приводит в воскресенье, 30 мая, агентство dpa, Сассоли предложил разместить фотографии Протасевича во всех аэропортах стран ЕС, а также в Европарламенте.

"Мы продолжим поддерживать внимание (к этому делу - Ред.), а также давление (на белорусские власти. - Ред.) и надеемся, что это приведет к освобождению Романа Протасевича и его спутницы Софьи Сапеги", - подчеркнул Сассоли, пишет DW.


Глава ЕП: Реакция ЕС была сильной и единодушной


Первую реакцию ЕС на вынужденную посадку самолета авиакомпании Ryanair в Минске Сассоли назвал "сильной и единодушной".

Белорусский правитель Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин 29 мая в Сочи обсуждали, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, ситуацию с Сапегой.

Председатель ЕП исходит из того, что в контексте нынешнего развития событий отношения Москвы и Минска продолжат укрепляться. По словам Сассоли, взаимодействие Евросоюза и России - "очень напряженное" на фоне отравления и заключения российского оппозиционера Алексея Навального, а также конфликта на востоке Украины.

"Нам необходимо ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом, поддерживать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ", - добавил политик.

Задержание Протасевича и Сапеги


Софья Сапега была задержана 23 мая вместе бывшим редактором оппозиционного белорусского портала Nexta Романом Протасевичем. Они летели на самолете компании Ryanair, который выполнял рейс из Афин в Вильнюс и был вынужден совершить посадку в Минске из-за сообщения о минировании, оказавшегося впоследствии ложным. Германия, Евросоюз, США и другие западные страны резко осудили действия Беларуси, обвинив ее власти в государственном терроризме, и потребовали незамедлительного освобождения Протасевича и Сапеги.

После инцидента с самолетом Ryanair Великобритания и Франция приостановили разрешение на полеты белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", Литва перестала принимать самолеты из Беларуси, а Евросовет распорядился запретить полеты "Белавиа" во все страны ЕС. В Евросоюзе в рамках неформальной встречи глав МИД договорились о введении новых санкций в отношении белорусского режима.

Целый ряд европейских авиакомпаний, в том числе французская Air France, латвийская airBaltic, нидерландская KLM, скандинавская SAS, венгерская Wizz Air, немецкая Lufthansa, финская Finnair, отказались от использования белорусского воздушного пространства.
Источник: Екатерина Венкина
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