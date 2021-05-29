Ящик появился 14 мая — как раз перед выходными, в которые из Афин в Вильнюс летела Светлана Тихановская.





Очень похоже, что первым сценарием было -- "приземлить" в Минске именно Тихановскую. Тогда более логичным выглядело бы и "письмо ХАМАС" с требованием прекращения огня. Ведь на момент посадки самолета с Протасевичем письмо вообще стало абсурдным, так как Израиль и ХАМАС к этому времени уже два дня как заключили перемирие. А вот когда через белорусское небо из Афин в Вильнюс летела Тихановская ситуация была горячей - Израиль и сектор Газа активно обменивались ракетными обстрелами. И письмо было, что называется, "в тему".





Еврорадио выяснило и еще одну нестыковку.





Пропагандистские тг-каналы и чаты с 27 мая активно публиковали письмо, которое Роман Протасевич якобы прислал со своего ящика. В тексте он якобы обвиняет в своем задержании блогера Анона Мотолько. Но этот аккаунт вообще был создан 27 мая, когда Протасевич уже был задержан.





Сама компания Proton уже получила запрос от властей Швейцарии и представит всю необходимую информацию для расследования обстоятельств принудительной посадки Ryanair.



