Акция солидарности с Беларусью: в Швеции у посольства Беларуси заменили госфлаг
А в телеграмм-канале Агентства телевизионных новостей телеканала «Беларусь 1» появилось очередное сообщение об «уголовщине» с флагами.
На этот раз речь идет о Швеции. У здания мэрии стокгольмского муниципалитета Накка, где расположено белорусское посольство, заменили государственный флаг Беларуси.
Глава муниципалитета Матс Гердо в письме так называемому народному посольству Беларуси в Швеции (структура белорусской оппозиции) отметил:
Мы решительно на стороне демократического движения, и демонстрация нашей солидарности с вашими борцами за свободу – это всего лишь наш небольшой жест.
Он обратил внимание на «символизм»: в Накке находится посольство Беларуси.
Матс Гердо заявил, что таким образом «мы хотим показать, на чьей мы стороне», пишет Белновости
14:25 29/05/2021
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