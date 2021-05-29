Мэр Риги вывесил БЧБ-флаги над зданием Рижской городской думы - акция солидарности с Беларусью

В центре Риги вновь появились бело-красно-белые флаги. На этот раз мэр города Мартиньш Стакис вывесил их на здании Рижской городской думы.