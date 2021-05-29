Мэр Риги вывесил БЧБ-флаги над зданием Рижской городской думы - акция солидарности с Беларусью
В центре Риги вновь появились бело-красно-белые флаги. На этот раз мэр города Мартиньш Стакис вывесил их на здании Рижской городской думы.
БЧБ-флаги на здании городской думы в Риге / twitter.com/MStakis
В своём твиттер-аккаунте Стакис опубликовал фото флагов с хэштегом #StandWithBelarus. Кроме того, написал предложение посетить 7 мест в Риге, где есть важные для белорусов символы.
14:05 29/05/2021
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