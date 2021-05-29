В пятницу 28 мая председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич рассказал журналистам много интересного. Во-первых, Всебелорусскому народному собранию (ВНС) предлагается придать конституционный статус.





Во-вторых, 2500 его членов из числа депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики, депутатов местных советов, представителей политических партий и общественных объединений будут избирать президиум, который будет постоянно действующим органом.





В-третьих, решения ВНС предлагается сделать обязательными для исполнения всеми госорганами, организациями и гражданами.





В-четвертых, ВНС предлагается наделить правом решать вопросы о легитимности президентских выборов и об импичменте президента. ВНС также будет заслушивать отчеты президента.





UDF поинтересовался у экспертов: что может означать предлагаемая политическая конструкция.

«Возможно такое, что президент тупо будет выполнять указания Лукашенко»





Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF отметил, что с точки зрения государственного управления предложенный вариант запутывает и усложняет систему.





«Появляется новая структура, которая с одной стороны выше всех остальных, а с другой –состоит из этих же органов власти. Зачем нам тогда Совет Республики, если в ВНС будут депутаты разных уровней? Чем непосредственно будет заниматься президиум ВНС? Ответы на эти вопросы, наверное, никто сейчас не даст», – сказал Марголин.









По его мнению, новая роль ВНС – один из способов продлить присутствие Лукашенко во власти.





«На новый пост ему можно будет даже не избираться через народного голосование. Получается, в нашей стране высшую власть получит орган, который не избран демократическим путем», – отметил Марголин.









Значит Лукашенко готовится уйти с поста президента?





«Если бы это зависело от него, он просидел бы на посту президента до самой смерти. Но видимо, есть давление со стороны России, где президентом хотят видеть кого-то другого. Именно поэтому Лукашенко уже много раз говорил, что больше баллотироваться не будет. Но понятно, что этот человек добровольно из власти уйти не захочет. Безусловно, он готовит себе запасной аэродром. А уж как он будет называться – ВНС с президиумом или Совет безопасности с председателем – не имеет большого значения. Я допускаю, что Лукашенко сам еще не решил для себя, на каком варианте остановится», – считает Марголин.









Сможет ли президент остаться в новой политической системе самостоятельной фигурой?





«На данный момент в Беларуси есть только один источник власти – Александр Лукашенко. То, в каком кресле он сидит, какая у него должность, по большому счету может не играть никакой роли. Вспомним опыт Советского Союза, где Иосиф Сталин до войны руководил, вообще не занимая государственного поста (являлся секретарем ЦК ВКП(б) – UDF). И был «всесоюзный староста» Михаил Калинин (председатель Верховного Совета – UDF), который несмотря на высокую должность не имел никаких реальных полномочий. Точно также может быть и у нас: будет президент, который тупо будет выполнять указания Лукашенко», – не исключает Марголин.





«Пусть президент отчитывается перед парламентом – как это и должно быть»





Бывший руководитель ФПБ и единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик в комментарии UDF отметил, что предложенный Конституционной комиссией вариант никому не нужен.





«И с юридической точки зрения, и с точки зрения целесообразности это абсолютно ненужная затея. У нас есть должность президента, есть Совет министров, есть парламент – этих органов вполне достаточно, если их наполнить реальными полномочиями. Пусть президент отчитывается перед парламентом – как это и должно быть. Нам предлагают какую-то бессмыслицу, обидно за юристов, которых втянули в это дело. Очевидно, что предложенный вариант нужен только для того, чтобы Лукашенко смог сохраниться у власти», – сказал Гончарик.









В конце прошлого года руководитель страны заявил:





«Меня упрекают, что я там хочу таким образом власть свою продлить (возглавив ВНС). Слушайте, глупость полная. Если я захочу свою власть продлить, так у меня есть все возможности остаться президентом. Что там уже (говорят), на Всебелорусском народном собрании я буду председателем. Тот, кто боится, что Лукашенко останется у власти, должен молиться, чтобы я стал каким-то там председателем этого собрания. Никто полномочия бешеные на Всебелорусское народное собрание отправлять не будет. Глава государства будет — президент. Это вы его изберете».









Сдержит ли он обещание о первоочередной роли президента?





«Чтобы Лукашенко не говорил на этот счет, верить ему не стоит. Думаю, новая конструкция будет только усугублять ситуацию в системе управления. И сейчас над одним органом создается другой, идет не то что двойной, а тройной контроль, а результатов положительных нет», – отметил Гончарик.









Если такой вариант изменения Конституции с повышением роли ВНС вынесут на референдум, как проголосуют избиратели?





«Смотря какое это будет голосование. Если будут голосовать по пунктам – этот пункт вряд ли избиратели поддержат, а другие могут поддержать. Если будет голосование в целом по пакету, то скорее всего не поддержат. Это, конечно, при объективном и честном подсчете голосов», – считает Гончарик.



