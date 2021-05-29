Об этом в эфире украинского ТВ заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин, передает afn.by со ссылкой на Интерфакс.





"Надеемся, в ближайшее время этот пакет будет рассмотрен, и последствием соответствующих решений станет указ президента ", - сказал Енин.





Он уточнил, что санкции планируется вводить против тех граждан Беларуси, которые "принимали участие в фальсификациях выборов и репрессиях против своих соотечественников".