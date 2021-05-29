+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Кулеба: Если сейчас все спустить Лукашенко с рук, он пойдет дальше и продолжит нарушать правила

Если не реагировать на ситуацию с принудительной посадкой в Беларуси самолета Ryanair, Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, может продолжать нарушать правила. 

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 мая в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".
Министр подчеркнул, что Беларусь – это "не что-то чужое и отдаленное" и белорусский народ дружественный по отношению к народу Украины.

"То, что произошло в воздушном пространстве над Беларусью, касается всех. Потому что есть определенный набор священных правил в международном праве. Это, в частности, правило безопасности международной авиации. К сожалению, мы очень хорошо знаем, что любая мелочь может привести к трагедии и любое нарушение минимальных правил может привести к массовой трагедии", – сказал глава МИД.

Он отметил, что у Украины есть подобный опыт, пишет gordonua.com

"Россия сбила [малайзийский самолет] MH17 над нашей территорией, Иран сбил украинский самолет. Мы все это знаем. Если сейчас Александру Лукашенко спустить это с рук, то что он сделает в следующий раз? Он пойдет дальше, он нарушит еще какие-то правила, которые нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах", – подчеркнул Кулеба.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]