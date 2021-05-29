Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 мая в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канал е "Украина".

Министр подчеркнул, что Беларусь – это "не что-то чужое и отдаленное" и белорусский народ дружественный по отношению к народу Украины.





"То, что произошло в воздушном пространстве над Беларусью, касается всех. Потому что есть определенный набор священных правил в международном праве. Это, в частности, правило безопасности международной авиации. К сожалению, мы очень хорошо знаем, что любая мелочь может привести к трагедии и любое нарушение минимальных правил может привести к массовой трагедии", – сказал глава МИД.





Он отметил, что у Украины есть подобный опыт, пише т gordonua.com





"Россия сбила [малайзийский самолет] MH17 над нашей территорией, Иран сбил украинский самолет. Мы все это знаем. Если сейчас Александру Лукашенко спустить это с рук, то что он сделает в следующий раз? Он пойдет дальше, он нарушит еще какие-то правила, которые нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах", – подчеркнул Кулеба.



