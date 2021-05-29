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В Мали суд назначил полковника временным президентом

Ассими Гоиту уже пытался объявить себя временным президентом в среду. А в августе 2020 года он возглавил первый переворот.

Конституционный суд Мали назначил полковника Ассими Гоиту временным президентом страны. Об этом сообщает ВВС в субботу, 29 мая.

"Суд заявил, что решение в пятницу было принято по причине "вакансии на пост президента"", – говорится в сообщении.

Указано, что Гоиту уже пытался объявить себя временным президентом в среду. А в августе 2020 года он возглавил первый переворот, в результате которого избранный президент Ибрагим Бубакар Кейта покинул свой пост.

Это уже второй временный президент Мали за последнее время. Предыдущего временного президента Ба Ндау вместе с временным премьер-министром Моктаром Уана арестовали военные, но отпустили, когда те в присутствии международных посредников сложили с себя полномочия.

Ндау и Уана возглавляли временное правительство Мали. Его целью было восстановить гражданское правление в течение 18 месяцев. В мае переходное правительство ушло в отставку, и временный президент поручил главе кабмина сформировать новое правительство, пишет korrespondent.net
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