



— Понятно, что инцидент с самолетом Ryanair был спецоперацией по задержанию Романа Протасевича, — пишет Игорь Лещеня. — И есть один маркер, который, как родимое пятно, кричит: сработали белорусские спецслужбы.





Этим маркером являются утверждения, что угрозы о минировании лайнера поступили именно от боевиков ХАМАС, которые, согласно официальной версии, видимо, обживают идиллические альпийские луга в Швейцарии.





Вот это явно наш, отечественный «продукт». Как всегда, не хватило страноведческой подготовки и знания региона.





Такое впечатление, что кто-то начитался исторических фактов об угоне самолетов палестинскими боевиками в 1968-1972 гг. Тогда ХАМАС («Исламское движение сопротивления») еще и в помине не было.





ХАМАС никогда не был известен какими-либо операциями за пределами территории исторической Палестины. И если и возникает в этой связи что-то в памяти, так это: 1) попытки израильских спецслужб ликвидировать лидеров ХАМАС в эмиграции, 2) успешные действия израильтян по точечной ликвидации лидеров и командиров среднего звена ХАМАС в Секторе Газа.





Позиция ХАМАС по урегулированию палестино-израильского конфликта, конечно, радикальнее, чем у международно-признанного палестинского руководства. И Евросоюз признает ХАМАС террористической организацией.





Но минирование самолета, чтобы досадить Евросоюзу? Несмотря на добрые отношения с Израилем, коллективная позиция Евросоюза по ближневосточному урегулированию никогда не была однозначно произраильской.





И еще более фантастично звучит версия, что палестинцы избрали мишенью для угрозы самолет именно ирландских авиалиний.





Ирландия стала одним из немногих участников Евросоюза, парламент которого в 2014 году проголосовал за признание преобразования Палестинской администрации в Государство Палестина.



