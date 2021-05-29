Поправки в Конституцию: у депутатов хотят забрать теоретическое право объявить импичмент президенту
Об этом на Радио Sputnik сообщил член Конституционной комиссии Юрий Воскресенский.
Как рассказал Воскресенский, вчера члены комиссии рассматривали раздел конституции, посвященный работе Всебелорусского народного собрания.
"КСДС провел 10 круглых столов по конституционным изменениям и 29 декабря прошлого года мы приняли Конституционный меморандум. Два наших основных тезиса ― чтобы одно и то же лицо занимало пост президента не более двух сроков, а второе – закрепить статус Всебелорусского народного собрания", напоминает Воскресенский.
Кроме того, мы сегодня закрепили поправки в предыдущие разделы, касающиеся палат парламента, в части отстранения президента от должности ― так называемого импичмента. Так вот у парламента эти функции убрали, и по проекту конституционной комиссии отстранять президента от должности может только Всебелорусское народное собрание", ― рассказывает Воскресенский.
09:18 29/05/2021
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