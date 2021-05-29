



Как рассказал Воскресенский, вчера члены комиссии рассматривали раздел конституции, посвященный работе Всебелорусского народного собрания.





"КСДС провел 10 круглых столов по конституционным изменениям и 29 декабря прошлого года мы приняли Конституционный меморандум. Два наших основных тезиса ― чтобы одно и то же лицо занимало пост президента не более двух сроков, а второе – закрепить статус Всебелорусского народного собрания", напоминает Воскресенский.





Кроме того, мы сегодня закрепили поправки в предыдущие разделы, касающиеся палат парламента, в части отстранения президента от должности ― так называемого импичмента. Так вот у парламента эти функции убрали, и по проекту конституционной комиссии отстранять президента от должности может только Всебелорусское народное собрание", ― рассказывает Воскресенский.







