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Экс-политтехнолог Кремля: Путину стоило бы тихо убрать Лукашенко

Москве выгодней не спорить с западными странами из-за токсичного диктатора.


В Сочи 28 прошла встреча Путина и Лукашенко. Переговоры были закрытыми, после них не было сделано никаких заявлений для прессы.

Экс-политтехнолог Кремля, российский политолог Глеб Павловский прокомментировал в эфире «Дождя» встречу двух правителей.

Павловский заявил, что Москве выгодней не спорить с западными странами, а следует тихо отказаться от поддержки Лукашенко: «Официальная позиция появится после встречи с Лукашенко. Полноценная официальная позиция. Но если признаться, я многого не жду от нее. Можно было бы, по меньшей мере, сказать о каком-то несчастном недоразумении, ошибке, найти виноватых диспетчеров или что-нибудь еще. Но насколько я понимаю, Путин этого не сделает. Я не стал бы на месте Лукашенко успокаиваться по этому поводу, потому что, ведь строго говоря, он создал вокруг себя ситуацию двух для России, прежде всего, вариантов — либо Лукашенко будет бегать и создавать иллюзию многовекторности, но у него уже очень маленький коридор для этого, почти ничтожный, либо Москва его уберет. Я думаю, самое правильное было бы для Москвы не спорить с Евросоюзом, а просто тихо его убрать».
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