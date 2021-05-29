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МИД Литвы прокомментировал новый дипломатический скандал с Беларусью

Сотрудники посольства Литвы, которых вчера Беларусь объявила персонами нон грата, не занимались какой-либо деятельностью, которая не соответствовала бы их дипломатическому статусу.

 
Габриэлюс Ландсбергис

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Литвы.

"Министерство иностранных дел Литвы обращает внимание на то, что высылаемые дипломаты никогда не занимались деятельностью, которая не согласовывалась бы со статусом дипломата", - говорится в сообщении.

При этом во внешнеполитическом ведомстве Литвы осудили решение Беларуси выслать литовских дипломатов и выразили надежду, что белорусские власти "изменят свое неадекватное поведение и наконец-то прислушаются к призывам западного сообщества прекратить репрессии против белорусского гражданского общества в Беларуси".

Напомним, что сначала МИД Литвы объявил, что высылает двух белорусских дипломатов. По словам главы внешнеполитического ведомства Габриэлюса Ландсбергиса, из Литвы высылают двух сотрудников белорусских спецслужб, которые прикрывались дипломатами.

В свою очередь Беларусь объявила об ответных мерах и выслала двух сотрудников посольства Латвии. При этом в МИД Беларуси отметили, что литовские дипломаты высланы из страны, поскольку ведут несовместимую со статусом дипломатического сотрудника деятельность.  
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