Мэр Риги об уголовном деле, заведенном на него в Беларуси: Безумие во всей красе
Мэр Риги Мартиньш Стакис прокомментировал в «Фейсбуке» заведение против него уголовного дела в Беларуси:
- Безумие во всей красе. Если мы обсуждаем преступную деятельность, то предлагаю Лукашенко добиваться правосудия в Гаагском трибунале. Там он точно получит ответы на все свои вопросы.
Напомним, что 24 мая в центре Риги Мартиньш Стакис заменил государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый.
08:22 29/05/2021
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