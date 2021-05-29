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Мэр Риги об уголовном деле, заведенном на него в Беларуси: Безумие во всей красе

Мэр Риги Мартиньш Стакис прокомментировал в «Фейсбуке» заведение против него уголовного дела в Беларуси:



- Безумие во всей красе. Если мы обсуждаем преступную деятельность, то предлагаю Лукашенко добиваться правосудия в Гаагском трибунале. Там он точно получит ответы на все свои вопросы.

Напомним, что 24 мая в центре Риги Мартиньш Стакис заменил государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый.
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