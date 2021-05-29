







- Безумие во всей красе. Если мы обсуждаем преступную деятельность, то предлагаю Лукашенко добиваться правосудия в Гаагском трибунале. Там он точно получит ответы на все свои вопросы.





Напомним, что 24 мая в центре Риги Мартиньш Стакис заменил государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый.