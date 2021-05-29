+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи завершились без заявлений

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились, ближе к полуночи пятницы сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Встреча глав государств в Сочи продолжалась более пяти часов. Заявлений по итогам переговоров не было.

«Переговоры только что завершились»,— сказал господин Песков «РИА Новости».

Во время открытой части переговоров Владимир Путин сообщил о планах обсудить интеграцию в рамках Союзного государства. Господин Лукашенко рассказал, что привез документы, поясняющие ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске. Также президенты хотели обсудить запуск первого энергоблока БелАЭС.

Многие эксперты обратили внимание, что про интеграцию он говорил в духе "надо двигаться не спеша".  

В пять часов переговоров входит также рабочий обед. 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]