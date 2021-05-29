Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи завершились без заявлений
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились, ближе к полуночи пятницы сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Встреча глав государств в Сочи продолжалась более пяти часов. Заявлений по итогам переговоров не было.
«Переговоры только что завершились»,— сказал господин Песков «РИА Новости».
Во время открытой части переговоров Владимир Путин сообщил о планах обсудить интеграцию в рамках Союзного государства. Господин Лукашенко рассказал, что привез документы, поясняющие ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске. Также президенты хотели обсудить запуск первого энергоблока БелАЭС.
Многие эксперты обратили внимание, что про интеграцию он говорил в духе "надо двигаться не спеша".
В пять часов переговоров входит также рабочий обед.
08:05 29/05/2021
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