Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи завершились без заявлений

«Переговоры только что завершились»,— сказал господин Песков «РИА Новости».





Во время открытой части переговоров Владимир Путин сообщил о планах обсудить интеграцию в рамках Союзного государства. Господин Лукашенко рассказал, что привез документы, поясняющие ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске. Также президенты хотели обсудить запуск первого энергоблока БелАЭС.

Многие эксперты обратили внимание, что про интеграцию он говорил в духе "надо двигаться не спеша".

В пять часов переговоров входит также рабочий обед.