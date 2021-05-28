Власти Беларуси "зеркально" ответили Литве
Официальный Минск объявил персонами нон грата двух литовских дипломатов
Стало известно, что Беларусь «зеркально» объявила персонами нон грата двух литовских дипломатов. Об этом журналистам БелТА рассказал пресс-секретарь белорусского дипведомства.
Это стало ожидаемым шагом белорусского МИДа в ответ на решение Литвы о высылке двух белорусских дипломатов. Свое решение литовские власти объяснили тем, что действия белорусских диппредставителей «несовместимы с дипломатическим статусом».
Позицию белорусской дипломатии озвучил Анатолий Глаз, который назвал решение Вильнюса «необоснованным шагом».
- В Литве сознательно повышают градус эскалации в отношениях с Беларусью, - заявил пресс-секретарь МИДа.
И добавил, что в следствие этого пострадают обычные граждане по обе стороны границы.
- В фактической истории этот шаг зафиксируется как ничем не мотивированная инициатива литовской стороны, - уверен Глаз.
Действия белорусской стороны он назвал вынужденным принятием зеркальных мер.
И уточнил, что МИД Беларуси также объявил персонами нон грата двух литовских дипломатов «за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника». У них 7 дней на то, чтобы покинуть Беларусь в течение семи дней.
И резюмируя, призвал литовских политиков «отказаться от логики конфронтации, искусственного нагнетания напряженности в отношениях с соседями», наносящих ущерб интересам граждан Беларуси и Литвы.
Литва выразила сожаление действиями белорусских властей в отношении их дипломатов. Фото: Sergio Delle Vedove | Shutterstock | FOTODOM
Позже в МИД Литвы на «зеркальное» решение белорусской дипломатии выразили сожаление и назвали шаг «неадекватным», пишет ТАСС.
- Обращаем внимание на то, что высылаемые дипломаты (литовские - Прим.) никогда не занимались деятельностью, которая не согласовывалась бы со статусом дипломата, - подчеркнули в МИДе Литвы.
В литовском дипломатическом ведомстве выразили сожаления насчет действий белорусских властей и надежду на то, что ситуация в Беларуси изменится:
- Надеемся, что Минск изменит свое неадекватное поведение и услышит наконец призывы общественности Запада прекратить репрессии против представителей гражданского общества, - заявила литовская сторона.
22:11 28/05/2021
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