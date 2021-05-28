Премьер Нидерландов на встрече с Тихановской: Режим паникует





Тихановская и Рютте провели совместную пресс-конференцию. На ней Рютте назвал инцидент с самолетом «беспецедентным поступком» и высказал мнение, что это свидетельствует о панике беларуского режима. Он заявил, что Европа будет продолжать давление на власти Беларуси и вводить более жесткие санкции.





"Режим паникует, это факт. То, что он сделал с самолётом, является беспрецедентным поступком. И это доказательство того, что они паникуют в своем бункере. Мы будет продолжать давление и будем изо всех сил бить по их болевым местам: по их статусу, по их положению, по их кошелькам, по всему», — заявил на пресс-конференции премьер-министр Марк Рютте.



Как передает советник Тихановской Франак Вячорка, голландский премьер также поделился своими впечатлениями от последнего заседания Европейского совета, на котором обсуждался беларуский вопрос.





По словам Рютте, он за 10 лет в должности главы правительства «не видел такого единства и такого консенсуса в Евросоюзе, как теперь, в деле Беларуси».