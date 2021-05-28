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Спустя 10 суток с момента задержания фигуранты "дела ТUT.ВY" не вышли на свободу

Спустя 10 суток с момента задержания находящиеся в СИЗО фигуранты «дела ТUT.ВY» не вышли на свободу. Это значит, что им предъявлены обвинения и они останутся под стражей.

Спустя 10 суток с момента задержания фигуранты "дела ТUT.ВY" не вышли на свободу
Адвокаты задержанных находятся под подпиской о неразглашении. Им запрещено сообщать, по какой статье подзащитным предъявлены обвинения и на какой срок избрана такая мера пресечения. Однако исходя из практики можно предположить, что на два месяца, передает ТУТ.by

Ранее Комитет госконтроля заявлял, что уголовное дело заведено в отношении должностных лиц «ТУТ БАЙ МЕДИА» по статье ч.2 ст.243 УК Беларуси (уклонение от уплаты налогов), которая относится к категории тяжких. 

Максимальный срок содержания обвиняемых под стражей до суда по этой статье может составлять полтора года.

Напомним, трое фигурантов дела находятся дома, в отношении них избрана мера пресечения в виде ограничения прав или домашнего ареста.
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