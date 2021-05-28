"Возможно, Лукашенко задумался об уходе"

Сегодня в Минске прошло очередное заседание Конституционной комиссии. Одно из самых громких заявлений, которое по его итогам сделал председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич, касалось полномочий Всебелорусского народного собрания.





Предполагается, что ВНС получит право объявления импичмента президенту страны в случае совершения им госизмены либо тяжкого преступления. Также в компетенции ВНС будет вопрос о степени легитимности выборов.

Blizko. by попросил прокомментировать эти предложения известного белорусского юриста, бывшего судью Конституционного cуда Михаила Пастухова.

Мысль о том, что ВНС может получить статус государственного органа, Михаил Пастухов высказывал нам несколько месяцев назад. Сегодня этот прогноз оправдался. Что может быть дальше?

— Я убежден, что вопрос о придании Всебелорусскому народному собранию статуса государственного органа будет вынесен на анонсированный Референдум, — говорит эксперт. — Так, скорее всего, он и будет звучать: «Поддерживаете ли вы предложение о приданию ВНС статуса государственного органа». Без подробностей. Если этот вопрос получит на Референдуме большинство голосов, то позже Всебелорусское народное собрание получит полномочия.

В этой плоскости интересны два аспекта: во-первых, делегатов ВНС в Беларуси никто не выбирает, они назначаются. А во-вторых, планируется, что все судьбоносные для страны решения будет принимать президиум ВНС — это несколько десятков человек, которые собираются выступать от имени всего десятимиллионного народа.

Власть пытается сузить влияние общества на принятие важных общественно-политических решений.





С другой стороны, если ВНС станет государственным органом, то это и будет своеобразным «запасным аэродромом» для действующего главы государства. Возможно, Лукашенко уже задумался об уходе с поста президента. Но хочет уйти так, чтобы остаться. Очевидно, он планирует оставаться в политике и влиять на принятие решений внутри страны.





Если эта версия верна, то именно Лукашенко и возглавит президиум ВНС. То есть, в его руках и останется вся полнота власти. При этом президентом может быть абсолютно любой человек. Фамилия значения иметь не будет, поскольку в любой момент по решению ВНС президент может быть отстранен от должности.

Кстати, по действующей Конституции правом объявить импичмент президенту наделен парламент. Получается, что эту возможность хотят у депутатов забрать. Что касается признания легитимности итогов выборов, то неважно, кто их признает легитимными внутри страны — нынешний ЦИК или будущий ВНС. Куда важнее доверие к официальным результатам выборов внутри белорусского общества.

На мой взгляд, если бы оно было в той степени, в которой этой это пытаются сейчас преподнести, то необходимость появления новых государственных органов в общественно-политическом устройстве Беларуси наверное просто отсутствовала бы.