Переговоры в Сочи: Путин и Лукашенко договорились... искупаться

Начались переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. Лидеры двух стран планируют обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран. Не исключено, что будет затронута тема госдолга Беларуси.





Путин напомнил, что о встрече они договорились еще до "очередного витка и всплеска эмоций". Видимо, под этим Путин имеет виду историю с захватом самолета в Минске.





Он также рассказал, что в первом квартале текущего года Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Беларуси.





"Мы наблюдаем рост товарооборота – 18,4%. И это хорошая тенденция, важно ее сохранить при активной работе правительства", - отметил он.





Владимир Путин заявил, что запуск первого блока БелАЭС состоится в июне.





"В июне уже будет дан пуск первому блоку атомной электростанции в промышленную эксплуатацию. Можно считать, что в этом смысле работа завершается. Это тоже еще один пример нашего сотрудничества", - сказал президент России.





Помимо этого, Путин также предложил Лукашенко... искупаться.















