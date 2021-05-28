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Переговоры в Сочи: Путин и Лукашенко договорились... искупаться

В Сочи начались переговоры президента РФ Владимира Путина с Александром Лукашенко

Начались переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. Лидеры двух стран планируют обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран. Не исключено, что будет затронута тема госдолга Беларуси.

Путин напомнил, что о встрече они договорились еще до "очередного витка и всплеска эмоций". Видимо, под этим Путин имеет виду историю с захватом самолета в Минске. 

Он также рассказал, что в первом квартале текущего года Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Беларуси.

"Мы наблюдаем рост товарооборота – 18,4%. И это хорошая тенденция, важно ее сохранить при активной работе правительства", - отметил он.

Владимир Путин заявил, что запуск первого блока БелАЭС состоится в июне.

"В июне уже будет дан пуск первому блоку атомной электростанции в промышленную эксплуатацию. Можно считать, что в этом смысле работа завершается. Это тоже еще один пример нашего сотрудничества", - сказал президент России.

Помимо этого, Путин также предложил Лукашенко... искупаться.
Источник: sputnik.by
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