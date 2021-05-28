Wyborcza признала Тихановскую человеком года
Влиятельное польское издание Gazeta Wyborcza признала Светлану Тихановскую человеком года, представив ее как "победительницу президентских выборов в Беларуси".
"В течение нескольких недель Светлана Тихановская стала политиком, — пишет Gazeta Wyborcza. — А затем — лидером своего народа. Сегодня она является единственным авторитетным представителем Беларуси на международной арене".
Редакция польского издания пишет, что впечатлена "народом Беларуси, который борется за свою свободу".
Также журналисты скорбят по погибшим в этой борьбе и требуют освобождения сотен политзаключенных, передает Еврорадио.
17:54 28/05/2021
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