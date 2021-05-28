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Правозащитники: в Беларуси уже 451 политзаключенный

В Беларуси уже 451 политзаключенный.

В пятницу добавились еще 15 человек: Наталья Баринова, Сергей Богдан, Виктор Иванцов, Владимир Коцюбко, Евгений Комбуль, Сергей Красовский, Владимир Ланкевич, Алина Муратова, Максим Пытель, Сергей Розум, Сергей Силич, Максим Силюк, Ольга Сыроватко, Сергей Шабуня и Павел Федукевич. 

Правозащитные организации считают их дела политически мотивированными и требуют их освобождения, сообщает  spring96.org.

9 человек (Комбуль, Силич, Силюк, Пытель, Сыроватко, Красовский, Баринова, Муратова, Коцюбко) в мае были осуждены судом Ленинского района Бреста на сроки до 5 лет колонии за замыкание железнодорожных рельсов проволокой, раскрашивание киоска "Табакерка", вывешивание нескольких чучел с различными надписями (в том числе "ОМОН") и т.д. 

Три человека (Богдан, Ланкевич и Иванцов) в апреле были осуждены судом Барановичского района на срок от 2 до 3 лет колонии общего режима. 

На два года лишения свободы был осужден судом Пуховичского района Розум. 

Суд Молодечненского района в начале мая отправил в колонию общего режима на год и девять месяцев Шабуню и Федукевича.

Марина Силёнок, еще одна осужденная по "брестскому делу" (на 1 год и 6 месяцев" химии"), начнет считаться политзаключенной с момента начала отбывания наказания.
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