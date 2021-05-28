Экс-главе Госконтроля нашли непыльную работу
Леонид Анфимов получил портфель первого зампреда Исполкома СНГ
Главы правительств стран СНГ по итогам сегодняшнего заседания подписали пакет документов. Также утвержден ряд назначений.
Леонид Анфимов стал первым заместителем председателя Исполкома СНГ. Заместителями председателя назначены Бекетжан Жумаханов, Ильхом Нематов и Денис Трефилов. Межгосстаткомитет Содружества возглавил Владимир Соколин.
Как сообщает Исполком СНГ, без обсуждения делегации подписали документы, которые регламентируют взаимодействие в вопросах предупреждения и пресечения использования ложных товарных знаков и географических указаний, профилактики и борьбы с ящуром, а также взаимодействие в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.
Кроме того, утверждена концепция сотрудничества в сфере управления государственными материальными резервами. Она охватывает период до 2030 года.
Военная академия Генштаба Вооруженных сил России наделена статусом базовой организации СНГ в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил.
Источник: reform.by
16:41 28/05/2021
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