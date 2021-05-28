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"Тяжкое преступление": Генпрокуратура РБ возбудила дело против главы МИД Латвии и мэра Риги

Генеральная прокуратура РБ возбудила уголовное дело против мэра Риги и главы МИД Латвии за "надругательство над государственной символикой"


"Рассмотрев распространенные в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси, генеральный прокурор Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарда Ринкевича уголовное дело", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что политики подозреваются в "совершении умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности" (ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси).

По информации ведомства, это выразилось в снятии и замене государственного флага Беларуси, установленного в центре Риги, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею.

"Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов", – заявили в прокуратуре.

Предварительное расследование дела будет вести Следственный комитет.

Напомним, в понедельник в Риге, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею, официальный флаг Беларуси был заменен на бело-красно-белый. Замену лично провели министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис.

Это вызвало ответную реакцию в Беларуси: посла Латвии вызвали в МИД и потребовали покинуть страну всех сотрудников посольства, оставив только одного технического работника для присмотра за зданием.

В свою очередь, президент IIHF Рене Фазель рассказал, что направил письмо мэру Риги с просьбой вернуть государственный флаг Беларуси на прежнее место, а акцию по замене флага назвал неприемлемой. В ответ на его письмо Стакис сообщил, что власти города снимут флаги IIHF.

Инцидент с флагом в латвийской столице министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал "циничным попранием всех норм международного права, фактически актом государственного вандализма".

В связи с инцидентом Федерация хоккея Беларуси направила официальную ноту в адрес президента IIHF, оргкомитета чемпионата мира в Риге и руководства Федерации хоккея Латвии.
Источник: sputnik.by
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