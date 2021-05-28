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Литва высылает двух сотрудников посольства Беларуси

- Власти Литвы приняли решение выслать двух сотрудников посольства Беларуси, сообщает в пятницу агентство BNS со ссылкой на МИД республики.

"Литва приняла решение выслать двух сотрудников посольства Беларуси, сообщил МИД", - передает BNS.

В пятницу в МИД Литвы был вызван представитель белорусского посольства в Литве, ему была вручена нота с объявлением двух сотрудников посольства Беларуси нежелательными лицами в Литве за их деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, и предписанием им покинуть Литву в течение семи дней.

Как утверждают в МИД, этим решением Литва проявляет солидарность с Латвией, чьих дипломатов и сотрудников посольства в Минске Беларуси необоснованно выслала из республики несколько дней назад.

"Представителю Беларуси также заявлен протест в связи с продолжающимися репрессиями против гражданского общества и независимых СМИ республики, было озвучено требование незамедлительно освободить журналиста Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу, а также других политзаключенных и незаконно задержанных", - говорится в сообщении.


  
Интерфакс
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