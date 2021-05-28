БТ исключают из Европейского вещательного союза
Исполнительный совет EBU (Европейский вещательный союз) приостанавливает членство Белтелерадиокомпании в организации.
Письмо организации опубликовал @belsat
«EBU внимательно следил за подавлением свободы СМИ в Беларуси и постоянно призывал БТРК, как члена EBU, отстаивать наши основные ценности — свободу выражения мнения и независимость.
После спорных выборов прошлым летом мы проводили кампанию по защите независимой журналистики и свободы слова в стране. Мы публично поддержали журналистов Белтелерадиокомпании, протестовавших против государственного вмешательства. Мы также сообщили о наших опасениях руководству БТРК.
За последние недели нас особенно встревожила трансляция интервью, видимо полученного под принуждением (Речь, скорее всего, о видео с Протасевичем. — Прим.TUT.BY). Мы отслеживали и другие передачи Белтелерадиокомпании по этому вопросу, которые также вызвали у нас серьезное беспокойство.
В свете этих исключительных событий у исполнительного совета нет альтернативы, кроме как предложить приостановить членство БТРК в EBU. У БТРК будет две недели на ответ до вступления в силу этого решения», - цитирует письмо TUT.BY.
Какими будут последствия для Белтелерадиокомпании?
Об этом пишет Свабода
- колоссальные имиджевые потери на европейском медиарынке.
- БТ не сможет проводить национальные отборы и показывать взрослое и детское Евровидение.
- не сможет вести некоторые спортивные трансляции.
- не сможет пользоваться партнерскими материалами и материалами информагентств
- не сможет предлагать свой контент в пакеты зарубежных каналов-партнеров EBU (72 телекомпании)
"Белорусский партизан"
15:26 28/05/2021
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