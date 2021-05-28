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БТ исключают из Европейского вещательного союза

Исполнительный совет EBU (Европейский вещательный союз) приостанавливает членство Белтелерадиокомпании в организации.

БТ исключают из Европейского вещательного союза
Письмо организации опубликовал @belsat


«EBU внимательно следил за подавлением свободы СМИ в Беларуси и постоянно призывал БТРК, как члена EBU, отстаивать наши основные ценности — свободу выражения мнения и независимость.

После спорных выборов прошлым летом мы проводили кампанию по защите независимой журналистики и свободы слова в стране. Мы публично поддержали журналистов Белтелерадиокомпании, протестовавших против государственного вмешательства. Мы также сообщили о наших опасениях руководству БТРК.

За последние недели нас особенно встревожила трансляция интервью, видимо полученного под принуждением (Речь, скорее всего, о видео с Протасевичем. — Прим.TUT.BY). Мы отслеживали и другие передачи Белтелерадиокомпании по этому вопросу, которые также вызвали у нас серьезное беспокойство.

В свете этих исключительных событий у исполнительного совета нет альтернативы, кроме как предложить приостановить членство БТРК в EBU. У БТРК будет две недели на ответ до вступления в силу этого решения», - цитирует письмо TUT.BY.

Какими будут последствия для Белтелерадиокомпании?

Об этом пишет Свабода

- колоссальные имиджевые потери на европейском медиарынке.

- БТ не сможет проводить национальные отборы и показывать взрослое и детское Евровидение.

- не сможет вести некоторые спортивные трансляции.

- не сможет пользоваться партнерскими материалами и материалами информагентств

- не сможет предлагать свой контент в пакеты зарубежных каналов-партнеров EBU (72 телекомпании)
"Белорусский партизан"
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