+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Дмитрий Орешкин: Лукашенко сейчас полностью в руках Путина

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая пройдет в Сочи 28 мая, была запланирована до инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, но именно это событие и его последствия, как ожидается, станут одной из центральных тем переговоров.

Дмитрий Орешкин: Лукашенко сейчас полностью в руках Путина
После того, как по настоятельной рекомендации минских диспетчеров самолет с Романом Протасевичем изменил маршрут и сел в Минске, а самого журналиста задержали в аэропорту, многие страны стали отменять авиасообщение с Беларусью и запрещать полеты над территорией страны. 

Лукашенко уже заявил перед встречей, что будет договариваться о восстановлении полноценного авиасообщения с Россией (оно было ограничено из-за пандемии).

Еще один вопрос, решение которого связывают со встречей Лукашенко и Путина, – это судьба россиянки Софии Сапеги, девушки Протасевича, задержанной вместе с ним в Минске и находящейся сейчас в белорусском СИЗО. Однако официально темой встречи стороны это не называли.

На каких переговорных позициях находятся сейчас Путин и Лукашенко, что они могут предложить друг другу, Настоящему Времени рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.


— Может сложиться впечатление, что Лукашенко после спецоперации с самолетом Ryanair летит к Путину с отчетом, как все произошло. Или я ошибаюсь?

— Рассказать он, конечно, должен. Вопрос в другом. Многие спорят о том, торчат ли уши ФСБ за этой историей или не торчат. На мой взгляд, может быть и то и другое. Но отчетливых признаков вмешательства российской стороны я пока не наблюдаю. Я наблюдаю только отчетливую поддержку. Но кто организовал это провальное действие – вопрос остается открытым. Но скоро мы узнаем, когда расследование пройдет.

Я думаю, что важнее не столько отчет о событиях, сколько договоренности о дальнейшем существовании. Лукашенко должен прогнуться под Путина наконец-то, потому что у него кончилась история с бифокальным общением, когда он по очереди пугал Европу тем, что уйдет под Россию и российские ракеты появятся в Бресте, а Москву он пугал тем, что наладит отношения с Западом, и тогда там возможен не Майдан в украинском стиле, а такой плавный дрейф за счет приватизации и либерализации в сторону европейской системы ценностей.

Теперь эта страшилка уже не работает, и Лукашенко, как мне кажется, полностью в руках Путина, потому что экономика у него на дне, а после санкций будет уже подо дном. Соответственно, надо попр ить денежек. Так что не зря он говорит: "Нам надо ближе, нам надо всерьез подумать о дальнейшем сближении". Не зря он говорит о том, что надо оптимизировать систему взаимодействия валют, потому что ему самому не удержать курс белорусского рубля.

Так что, конечно, расчет на то, что богатый собрат поможет удержаться Лукашенко в седле, и, видимо, собрат поможет, но при этом потребует себе наконец-то всерьез подчинения. До этого Батька ходил на длинном поводке и не позволял его укоротить.

— Некоторые эксперты утверждают, что теперь Лукашенко для Путина создает слишком уж много проблем. Вы с этим согласны?

— Ну, он всегда создавал проблемы в том плане, что он брал примерно пять миллиардов долларов в год, как сам Путин говорил, в виде нефтегазовой дотации, а братские обязанности не выполнял, оплаченные этими деньгами. То есть он не признал, например, суверенитет Абхазии, Южной Осетии. Он до сих пор официально не признал Крым российской территорией и вообще ведет себя слишком самостоятельно, получая довольно большую братскую помощь – назовем это так словами российской пропаганды.

Теперь у него уже не осталось ресурсов сопротивления, и Владимир Владимирович не то чтобы снимет с него скальп, но он заставит его пахать в своей упряжке. Проблемы, конечно, он создает, но для Путина еще большие проблемы будут, связанные с уходом Лукашенко. 

Потому что если Лукашенко уходит под давлением своего народа, то получается вариант, похожий на Майдан, а это для Путина катастрофа всей картинки его мира и персональной его структуры власти.

На самом деле, те же генералы, те же силовики и те же влиятельные игроки в российской политике прекрасно понимают, что в путинской терминологии, в его исходной геополитической терминологии, Украину он проиграл, это поражение. 

Да, он на память откусил Крым себе в качестве сувенира и пропагандистски из этого раздул большую победу, но большая сорокамиллионная Украина ушла. Если вслед за этим уйдет и Беларусь, то это вообще будет катастрофа для всей путинской стратегии.

— То есть для Путина слабый Лукашенко более выгоден, чем его уход?

— Безусловно. Да, Лукашенко действительно немножко ослабел, но, я думаю, что Путин с ним расстаться и физически не может. Кстати, это единственный шанс Лукашенко, потому что он понимает, что Путин в нем нуждается очень сильно.

— Дмитрий, как вы считаете, почему Россия вообще не переживает по поводу фактически захвата, задержания своей гражданки Софии Сапеги? Где же лозунг: "Своих не бросаем"?

— "Своих" – это в данном случае Лукашенко, а не граждане. Общий ответ – потому что модель государства, которая существует в России и Беларуси, исходит из того, что граждане должны поддерживать эту самую вертикаль, они являются собственностью этой вертикали. Можно их расходовать каким-то образом, можно им на уши лапшу вешать и так далее.

Европейские и американские модели другие – там государство обслуживает граждан. Понятно, что это не абсолютное утверждение, но в большей степени. Во всяком случае, там власть пляшет и поет перед избирателем, потому что от его решения зависит, кто будет руководить следующий цикл страной.

А здесь наоборот – избирательная система пляшет и поет перед диктатором, потому что если она покажет недостаточное количество голосов, то тем, кто организует выборы, будет мучительно больно. Вот, собственно, и вся разница. А раз так, то чего ценить граждан? Граждане – это разменная монета, бабы новых народят.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]