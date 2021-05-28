"Установление в Конституции статуса Всебелорусского народного собрания как конституционной формы народовластия направлено на укрепление устойчивости системы представительной демократии Беларуси.





Петр Миклашевич, Предлагается установить в Конституции следующий статус Всебелорусского народного собрания: Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган народовластия в Республике Беларусь", – заявил в пятницу глава КС сообщает БЕЛТА.





Павел Усов Политолог поясняет : это означает, что в стране полностью изменится структура политических институтов.





– ВНС, как мы знаем, не формируется посредством общих выборов – это назначаемый орган, – комментирует эксперт. – Он станет своего рода особой «платой лукашенковской аристократии», избранные из избранных.





ВНС формирует политбюро, которым будет, скорее всего, Совет Безопасности, и выберет председателя-президента, которым станет естественно Лукашенко.





Соответственно отпадает надобность в проведении выборов президента в 2025 и других годах. Лукашенко обеспечивает себе возможность пожизненного управления. Не исключено, что должность президента будет ликвидирована как таковая, либо лишена своей значимости.





В свою очередь, выборы в парламент вообще станут имитацией имитации, потеряют всякое значение, как и сама роль парламента (которая и так была незначительна), он станет придатком к ВНС.





Таким образом в Беларуси будет оформлена прямая институционная диктатура и уничтожен механизм всеобщих выборов.