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Вице-канцлер Германии потребовал международной изоляции режима Лукашенко

Президенту России следует вступиться за белорусского журналиста, заявил Олаф Шольц накануне встречи Путина и Лукашенко. "Москва не может игнорировать этот неслыханный случай воздушного пиратства", - отметил вице-канцлер.

Вступиться за арестованного в Минске журналиста Романа Протасевича призвал Владимира Путина министр финансов ФРГ, вице-канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), который является кандидатом на пост главы правительства страны от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). 

"Москва не может игнорировать этот неслыханный случай воздушного пиратства", - заявил Шольц в интервью медиагруппе Falke, которое выйдет в пятницу, 28 мая.

"Президент Путин должен использовать все свое влияние на белорусского диктатора, чтобы добиться немедленного освобождения Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги", - подчеркнул Шольц, потребовав международной изоляции режима Лукашенко.

В свою очередь другой немецкий политик, государственный министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот (Michael Roth), потребовал быстрого выяснения обстоятельств возможной причастности России к перехвату самолета Ryanair и задержания Протасевича. "Все знают, что отношения между Европой и Россией проходят сложный этап", - подчеркнул Рот.

В пятницу в Сочи состоится встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. 

Она пройдет на фоне скандала вокруг инициированной белорусскими властями принудительной посадки в Минске лайнера ирландской авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Белорусские силовики задержали находившихся на борту Романа Протасевича и его спутницу россиянку Софию Сапегу.
Источник: dw.com
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