Суд в Минске отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки Софьи Сапеги, сообщил "Интерфакс-Запад" её адвокат Александр Филанович.





"Суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание Софьи", - сказал Филанович.

"Судебное обжалование задержания не прояснило ситуацию. Вынужден констатировать, как адвокат Софьи, что до настоящего времени с документами, касающимися задержания, я не ознакомлен. Отсутствовали они и в суде", - рассказал Филанович.

Напомним, что Сапега была задержана вместе с журналистом Романом Протасевичем. Они находились на борту самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.