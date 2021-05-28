В ходе заседания глав правительств государств Содружества, которое прошло в Малом зале Дворца Независимости 28 мая, белорусский лидер отметил, что, пользуясь случаем, он хотел бы поздравить всех присутствующих с 30-летием образования СНГ, а также пригласить на следующее заседание Совета глав правительств Содружества в Беларусь.





— Очень прошу передать главам ваших стран мое приглашение посетить Беларусь 15 октября для участия в заседании Совета глав государств СНГ, которое будет приурочено к этому юбилею, — сказал Лукашенко, добавив, что по такому случаю он проведет для коллег из СНГ экскурсию по Беловежской пуще.



