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Символично? Лукашенко пригласил глав правительств СНГ посетить Беловежскую пущу

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав правительств стран — членов СНГ посетить в октябре текущего года Беловежскую пущу, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на «РИА Новости».

В ходе заседания глав правительств государств Содружества, которое прошло в Малом зале Дворца Независимости 28 мая, белорусский лидер отметил, что, пользуясь случаем, он хотел бы поздравить всех присутствующих с 30-летием образования СНГ, а также пригласить на следующее заседание Совета глав правительств Содружества в Беларусь.

— Очень прошу передать главам ваших стран мое приглашение посетить Беларусь 15 октября для участия в заседании Совета глав государств СНГ, которое будет приурочено к этому юбилею, — сказал Лукашенко, добавив, что по такому случаю он проведет для коллег из СНГ экскурсию по Беловежской пуще.
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