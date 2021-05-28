Авиакомпания Austrian Airlines получила от российских властей разрешение совершить рейс из Вены в Москву по новому маршруту в обход Белоруссии, сообщила ТАСС представитель австрийского авиаперевозчика.





«Российские власти сегодня выдали разрешение Austrian Airlines на альтернативный маршрут полета из Вены в Москву, который пролегает не через белорусское воздушное пространство. Таким образом, Austrian Airlines может выполнить запланированный на сегодня рейс OS 601/602 из Вены в Москву и обратно», — сказала представитель авиакомпании.





В Austrian Airlines добавили, что компания все еще ожидает разрешение на выполнение дальнейших пассажирских рейсов из Вены в Москву по альтернативному маршруту, а также транспортных рейсов из Вены в китайский Нанкин, который ранее проходил через воздушное пространство Белоруссии и России.





В четверг, 27 мая, рейс из Вены в Москву был отменен. В авиакомпании тогда сообщили, что не получили разрешение на альтернативный маршрут в облет Беларуси от российской стороны. До этого об аналогичной ситуации рассказали во французской Air France, которой пришлось сначала перенести, а затем отменить рейс из Парижа в Москву.





Официальные пояснения от Росаавиации пояивились только сегодня. И они намекают на то, что в "авиаконфликте" Россия не подписалась быть на стороне Белруси и тоже терять деньги из-за закрытого неба.





Росавиация издала извещение, в котором уведомила авиакомпании о том, что при изменении ранее утвержденных маршрутов из Европы в Россию, обратно или через воздушное пространство России следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилет, вылет и пролет транзитом воздушного пространства Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении Росавиации, поступившем в РБК.





В ведомстве пояснили, что увеличение времени выполнения процедур обусловлено увеличением общего количества запросов от авиакомпаний.







