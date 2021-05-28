+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

ВНС в законе. Собранию предлагается предоставить право решать вопрос о легитимности выборов президента

Всебелорусскому народному собранию предлагается предоставить право решать вопрос о легитимности выборов Президента, сообщил сегодня журналистам председатель Конституционной комиссии, председатель КС Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган народовластия и государства следует наделить правом рассмотрения вопроса о легитимности выборов Президента Республики Беларусь и тем самым выступить гарантом объективной оценки волеизъявления народа на выборах Президента. Таким образом окончательная политическая и конституционно-правовая оценка выборов будет выражена особым субъектом политико-правовых отношений - высшим представительным органом народовластия - ВНС", - сказал Петр Миклашевич.


Сегодня проходит пятое заседание Конституционной комиссии. Рассматриваются вопросы о конституционном статусе Всебелорусского народного собрания и конституционные положения о системе местного управления и самоуправления.
Белта
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]