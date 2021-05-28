"Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган народовластия и государства следует наделить правом рассмотрения вопроса о легитимности выборов Президента Республики Беларусь и тем самым выступить гарантом объективной оценки волеизъявления народа на выборах Президента. Таким образом окончательная политическая и конституционно-правовая оценка выборов будет выражена особым субъектом политико-правовых отношений - высшим представительным органом народовластия - ВНС", - сказал Петр Миклашевич.









Сегодня проходит пятое заседание Конституционной комиссии. Рассматриваются вопросы о конституционном статусе Всебелорусского народного собрания и конституционные положения о системе местного управления и самоуправления.







