+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Теперь и ФБР подключилось к расследованию инцидента с Ryanair. Самолет стоит в Вильнюсе

Обстоятельства посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair расследуют правоохранительные органы Литвы и Польши, а также Федеральное бюро расследований США, сообщил глава бюро Криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис.

Теперь и ФБР подключилось к расследованию инцидента с Ryanair. Самолет стоит в Вильнюсе
коллаж: https://tsn.ua/
"Наряду с расследованием, начатым в Польской Республике, мы располагаем информацией от коллег из США о том, что собственное расследование начало ФБР. Мы также интенсивно сотрудничаем с коллегами из Ирландии, с коллегами из Греции - это происходит ежедневно, круглосуточно семь дней в неделю", - сказал Кишкис журналистам.

По его словам, опрошены члены экипажа самолета Ryanair, а также "около 90% всех пассажиров самолета".

Заместитель генпрокурора Литвы Гитас Иванаускас сказал, что самолет еще находится в Вильнюсском аэропорту, поскольку не закончены все запланированные следствием действия. После их выполнения самолет сможет покинуть Литву. В ближайшие дни планируется провести дополнительный осмотр самолета.


Пассажирский самолет посадили из-за сигнала о минировании, по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

В Минске же заявили, что сообщение о минировании самолёта ирландской авиакомпании Raynair, выполнявшего рейс Афины - Вильнюс, было подписано "солдатами ХАМАС".
interfax.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]