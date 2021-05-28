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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

США рекомендует своим гражданам не посещать Беларусь

Бюро консульских дел США рекомендовало своим гражданам воздержаться от путешествий в Беларусь. Обновленные рекомендации опубликованы на сайте Бюро.

"Не ездите в Беларусь из-за произвольного соблюдения законов и риска задержания, а также Covid-19", - говорится в сообщении.

В Бюро отметили, что "белорусские власти задержали десятки тысяч человек, в том числе граждан США, за предполагаемую принадлежность к оппозиционным партиям и предполагаемое участие в политических демонстрациях".

Кроме того, продолжили там, "белорусские власти преследовали лиц, связанных с независимыми и иностранными СМИ". В частности, Бюро упомянуло инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержание Романа Протасевича.

"Беларусь применяет особые ограничения в отношении лиц с двойным гражданством и может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством США и Беларуси, включая отказ или отсрочку предоставления консульской помощи США задержанным лицам с двойным гражданством", - добавили в Бюро.  

В сообщении Бюро также указано, что Центр по контролю и профилактике заболеваний выпустили специальное уведомление 4-го уровня которое указывает на "очень высокий уровень Covid-19" в Беларуси, пишет smartpress.by
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