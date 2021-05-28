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Посольство Беларуси в Литве забросали бутылками с краской

26 мая на территорию белорусского диппредставительства неизвестные забросили бутылки с краской.

 Фото: Посольство Беларуси в Литве

«Утром в среду правоохранительные органы получили сообщение о том, что на территории белорусского диппредставительства, которое находится на улице Миндауго, обнаружены две стеклянные бутылки с краской. Одна из них была разбита», — сообщает Sputnik Литва.

К бутылкам были прикреплены красно-белые полоски.
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