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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Шанс для белорусских политзеков, оказавшихся в России

Европейский суд по правам человека запретил России высылать гражданку Узбекистана Сохибу Бурханову, мужа которой убили сотрудники ФСБ во время обысков в Крыму.

Чем эта новость интересная белорусам? Тем, что они тоже могут обратиться в Европейский суд с трбованием не опустить экстрадиции в Беларусь.

Насколько известно "Белорусскому партизану", такие шаг предпринимаются. 

Напомним, что на этой неделе Московский городской суд постановил экстрадировать в Беларусь антифашиста из Бреста Андрея Казимирова, против которого на родине возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. 

Казимирова задержали в середине января 2021 года в Москве по запросу белорусских властей и отправили в СИЗО.

Это не единственный участник мирных протестов в Беларуси, экстрадиции которого добиваются власти соседней республики. Так, Минск требовал от России выдать администратора оппозиционного телеграм-чата «Лида для жизни» Николая Давидчика, бойца смешанных единоборств из Беларуси Алексея Кудина и других.  
"Белорусский партизан"
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