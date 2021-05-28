Шанс для белорусских политзеков, оказавшихся в России

Чем эта новость интересная белорусам? Тем, что они тоже могут обратиться в Европейский суд с трбованием не опустить экстрадиции в Беларусь.





Насколько известно "Белорусскому партизану", такие шаг предпринимаются.





Напомним, что на этой неделе Московский городской суд постановил экстрадировать в Беларусь антифашиста из Бреста Андрея Казимирова, против которого на родине возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.





Казимирова задержали в середине января 2021 года в Москве по запросу белорусских властей и отправили в СИЗО.





Это не единственный участник мирных протестов в Беларуси, экстрадиции которого добиваются власти соседней республики. Так, Минск требовал от России выдать администратора оппозиционного телеграм-чата «Лида для жизни» Николая Давидчика, бойца смешанных единоборств из Беларуси Алексея Кудина и других.