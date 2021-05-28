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Вице-президент EPAM Максим Богрецов выступил в эфире телеканала Euronews. Он рассказал о ситуации в Беларуси:

— Оппозиционное движение находится под тяжёлым давлением уже давно, поэтому здесь ничего нового нет. Особенно большое давление оказывается на независимую прессу — её практически уничтожают. И, конечно же, на адвокатов. Любой практикующий юрист, который защищает политических заключённых, прямо сейчас находится под угрозой лишения лицензии. Так что ничего нового для нас, но вот для остального мира — это что-то новое.

Также Максим Богрецов затронул тему санкций. Он сказал, что в нынешней ситуации никто не может дать больше причин для ограничивающих мер, чем режим Лукашенко:

– Он делает очень многое для того, чтобы спровоцировать применение санкций со стороны европейских стран и США. Я не думаю, что [представители действующей власти] осознают, что своими действиями неожиданно вывели конфликт на международный уровень, хотя до этого это было исключительно внутренним делом.

А вот, что рассказывает Максим Богрецов о ситуации внутри страны: