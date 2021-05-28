Новые санкции против Минска? О чем договорились министры стран ЕС

Ее итоги - в материале DW.





Каким способом Евросоюз может оказать на нынешнее белорусское руководство максимальное давление? В четверг, 27 мая, в Лиссабоне ответ на этот вопрос пытались найти главы МИД стран-членов ЕС.





Неформальная встреча министров иностранных дел прошла спустя несколько дней после введения штрафных мер в ответ на принуждение самолета Ryanair к посадке в Минске и задержание находившегося на его борту оппозиционного журналиста Романа Протасевича.





В связи с этим инцидентом Брюссель объявил о закрытии воздушного пространства и аэропортов Евросоюза для бортов белорусских авиакомпаний. Кроме того, европейским авиаперевозчикам рекомендовали избегать перелетов над территорией Беларуси.





ЕС намерен ввести против Минска и дополнительные экономические санкции: их обсуждением и занимались министры иностранных дел на встрече в Лиссабоне. О конкретных шагах, впрочем, договориться пока не удалось. В ЕС еще будут над этим работать: ограничительные меры и их цели должны быть юридически обоснованы. Кроме того, необходимо тщательно продумать последствия возможных санкций.





Новые санкции затронут белорусскую экономику





Вместе с тем направление, в котором будет действовать Евросоюз, уже обозначено.





Ожидается, что новые санкции коснутся прибыльной калийной промышленности, нефтехимических компаний и финансового сектора Беларуси. Беларусь является четвертым по величине производителем калийных удобрений в мире после Канады, Китая и России.





Таким образом, ограничительные меры впервые затронут целые сектора белорусской экономики. До сих пор санкции вводились лишь в отношении физических лиц, несущих политическую ответственность за арест оппозиционеров и демонстрантов: действующие ограничения включают в себя заморозку их активов и запрет на въезд в ЕС. Персональные санкции, однако, так и не привели к желаемому результату. По этой причине в ЕС готовятся к более масштабным действиям.





Время диалога ЕС с Беларусью прошло





Если Александр Лукашенко откажется изменить свою политику, то "следует исходить из того, что это только начало большой и долгой санкционной спирали", заявил в Лиссабоне министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas).





Действия Лукашенко "настолько неприемлемы", что ЕС не удовлетворится небольшими шагами по введению санкций, подчеркнул немецкий инистр. По его словам, Евросоюз намерен ввести "значительные санкции в отношении экономической структуры и платежных оборотов в Беларуси, чтобы это имело последствия". Мас также указал, что время, когда ЕС был готов к диалогу с Лукашенко, теперь прошло, а первым шагом белорусских властей должно стать немедленное освобождение более 400 политических заключенных в стране.





Пострадают ли от санкций рядовые белорусы?





Министры ряда других стран ЕС, впрочем, не уверены в том, что более масштабные экономические санкции действительно приведут к желаемому эффекту, а не толкнут Лукашенко в еще более крепкие объятия России - крупнейшего торгового партнера и ближайшего союзника Минска.





Такие инциденты, как перехват самолета государством, не происходили даже в период холодной войны, подчеркивает министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. Поэтому "Евросоюз должен четко обозначить красные линии", - считает он.





В то же время министр предупреждает, что ЕС должен действовать осторожно, чтобы в результате не пострадали рядовые белорусы. "Неужели белорусское население выиграет от того, что европейские компании уйдут из страны, а на их место придут российские или турецкие компании, не соблюдающие стандарты качества?", - задается вопросом глава австрийского МИД.





ЕС нужна единая стратегия в отношении России





Министры также согласились с тем, что дальнейшее развитие ситуации будет во многом зависеть от России. Хотя прямых доказательств причастности президента РФ Владимира Путина к инциденту с самолетом Ryanair нет, участники встречи в Лиссабоне не сомневаются в том, что Минск согласовывает свои действия с Москвой. Поэтому, важно поднять тему ситуации в Беларуси в диалоге с Москвой, уверены главы МИД стран-членов ЕС.





При этом вопрос о введении дополнительных ограничений в отношении Кремля, выходящих за рамки уже существующих персональных санкций, пока остается открытым. На саммите ЕС 25 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в очередной раз отметила, что в нефтегазовой отрасли потребители и поставщики сильно зависят друг от друга. Кроме того, ЕС необходимо придерживаться единой стратегии по отношению к России, подчеркнула она.





Между тем министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Лиссабоне выразил опасения возможной аннексии Беларуси со стороны РФ. Лукашенко готовит изменение конституции, чтобы сделать возможным объединение России и Беларуси в одно государство.





"Это Крым, только в более крупных масштабах", - цитирует его слова dpa. Другие участники встречи выразились сдержанно в отношении таких предположений, указывает далее агентство. "Это можно расценивать так, но не нужно", - заявил, в частности, Хайко Мас.