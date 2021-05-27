Милинкевич: Запад и Россия могут договориться и заменить Лукашенко

Ей это проще, чем напрягаться и во время выборов делать ставку на пророссийского кандидата. Мол, чем больше Запад носится с идеей демократизации Беларуси, тем решительнее Лукашенко поворачивается на Восток и вынужден тесно интегрироваться с Россией.





На Еврорадио поговорили с политиком, кандидатом в президенты от объединённой оппозиции в 2006 году о "руке Москвы" и вероятных последствиях новых санкций против Беларуси.

У Кремля комбо — достигнуты три цели из трёх

- Сейчас отношения Беларуси с Западом — самые худшие за многие годы. Видите ли вы за этим Москву?





- В среде демократов считается моветоном говорить о руке Москвы. Говорят — фу, это конспирология, которая идёт от наших комплексов. Для меня это больно, и я никогда не соглашусь с такой точкой зрения. Кремль, конечно, не всё решает в Беларуси. Но Москва имеет огромный интерес, ресурсы и опыт.





Угроза независимости нашей страны сегодня — очень серьёзная, как никогда. И самолёт [Ryanair. — Еврорадио] к этому причастен тоже. После того как Украина навсегда вышла из кандидатов на присоединение в "русский мир", России ничего не остаётся кроме того, чтобы работать на то, чтобы накинуть сеть этой концепции на Беларусь. Она стала решающей страной для того, чтобы Путин мог похвастаться и подправить свой рейтинг, демонстрируя успех процесса возвращения блудных детей под господство Москвы.





В этом смысле Беларусь вызывает у Кремля особый энтузиазм.





Начиная с 2001 года у Москвы на наших президентских выборах всегда было несколько задач. Среди них три основных. Одна — поссорить Беларусь с Западом. Вторая — разделить демоппозицию. А третья цель — ослабить Лукашенко, чтобы он быстрее и глубже интегрировался. И, в зависимости от обстоятельств, у Кремля всегда есть несколько сценариев для реализации этих целей.





В результате последних выборов оказалось так, что все три цели оказались почти достигнуты. Отношения с Западом абсолютно испорчены. Оппозиция хоть и не уничтожена, но не будет сейчас выходить массово на улицу. Цена этих выходов чрезвычайно велика, и не надо на этом этапе призывать на Площадь. А Лукашенко ослаблен, как никогда.





Он максимально изолирован. Ему ничего не остаётся, кроме как просить у Кремля поддержки. И моральной, и финансовой.





- Но тесную интеграцию с Россией в результате ссоры с Западом предсказывают не один год. Но до сих пор не получилось. Почему?





- Для нас, для демократов, шанс влиять на государственную политику Лукашенко очень невелик. Мы должны думать, что от нас зависит. И то, что возникло красивое гражданское общество такой мощи, такой консолидации, такой веры в себя, это большое достижение, наш огромный успех в борьбе за независимость. Наше гражданское общество даже стало главным субъектом белорусской политики. Мы сегодня имеем действительно искреннюю и мощную поддержку демократического мира.





Лукашенко не гарант независимости, но интеграция, которая заберёт у него власть, ему не нужна. Но он продолжает играть на нотках, которые приятно слышать в Москве. Эта риторика всегда срабатывала, помогала получать дотации, кредиты, продавать наши товары не всегда современного уровня в Россию.





Но сегодня в Кремле всё больше наступает разочарование. Путин хочет вместо риторики конкретики — признания Крыма, Южной Осетии и Абхазии, постройки военной базы в РБ. Разговоры об интеграции больше не убаюкивают, Москва, похоже, настроена на перемены. Не в России — в Беларуси.

Россия может предложить Западу: "Давайте его заменим"

- Как изменилась ситуация после случившегося с бортом Ryanair?





- Я не исключаю, что Россия помогала или даже была подсказчиком этой операции. А теперь Москва может попытаться воспользоваться результатами и попытаться договориться с Западом ради улучшения отношений с ним.





Для Брюсселя и Вашингтона Лукашенко уже не просто "плохой парень", а нерукопожатный человек. Подходящий момент, и Кремль может высказать "коллективному Западу" новую опинию: мы тоже устали от него, с ним невозможно сотрудничать, он неуправляем, для безопасности региона его следует заменить. И я не исключаю, что Запад может сказать — согласны. Вы там больше инструментов влияния имеете, давайте попробуем для светлого будущего.





А если Москва начнёт процедуру замены Лукашенко, она, безусловно, будет это делать через управляемый транзит и, возможно, с помощью новой Конституции ставить человека, который её будет удовлетворять. Он, наверное, и политзаключённых выпустит, либеральные экономические реформы проведёт. На открытую аннексию не то время. Это не значит, что такой человек сразу грубо продаст Беларусь России. Но это будет, конечно, москвоцентричный человек. Для Кремля главное, чтобы он не пошёл ни в НАТО, ни в Евросоюз.





И обсуждение вопросов общих интересов, несомненно, будет на ближайшей встрече Байдена и Путина в Германии, где хозяину Кремля чрезвычайно важно продемонстрировать, что обиженная Россия может быть полезной для Запада в решении надоедливых громких проблем, которые в центре внимания мировых медиа.





- Получается, новые санкции выгодны Москве. Но что другое мог сделать Запад, чтобы ситуация обернулась на пользу Беларуси, а не третьему государству?





- Запад вводит санкции, чтобы наказать то, что он считает злом, и укрепить безопасность в регионе. А в Кремле в этот момент откупоривают шампанское.





Внутренняя и внешняя политика РБ всё больше ведёт к дестабилизации. И цивилизованный мир оценил эту историю с самолётом как акт государственного терроризма. В Европе хватает проблем, а здесь Беларусь может стать очередной сильной точкой бифуркации.





У нас не должно быть иллюзий: в демократическом мире политики, депутаты всех уровней прежде всего думают о своих странах, о том, чтобы удовлетворить интересы своих людей. Тех, кто их избирает. Демократия в Беларуси — не главная цель их деятельности.





Они резонно считают, что белорусы сами должны отстоять своё право жить в свободе. Тем не менее Запад последовательно способствует становлению демократии в бывших республиках СССР, так как только она обеспечивает стабильность, предсказуемость, возможность сотрудничества и интеграции.





У них не так много инструментов, чтобы повлиять на улучшение ситуации с правами человека и законностью в нашей стране. Чаще всего санкции — это, по сути, моральное осуждение: вы нерукопожатны, мы не хотим вас видеть у нас в гостях, поэтому не получите виз.





- А что с экономическими санкциями?





- Я отношусь к тем людям, которые считают: персональные санкции нужно использовать как можно шире. Насчёт экономических санкций нужно десять раз подумать.





Нам кажется: вот Лукашенко плохой, а Запад наш партнёр. Поэтому пусть он накажет Лукашенко за то, что его поведение неправильное. Но опыт показывает, что даже полная изоляция не приводит к демократизации режима. Типичные примеры — Северная Корея и Куба. И в Корее траву едят от голода. А режим держится, ему хватает всегда.





А в нашем случае есть ещё дополнительная опасность. Мы думаем, что санкции помогут сменить диктатуру на демократию. Но когда говорим: "Давайте санкции!" — надо думать, не увеличиваем ли мы этим и без того немалые возможностями агрессивной Москвы? Увеличиваем. Всё больше экспертов чувствуют: борясь за демократию в Беларуси, можно вообще потерять страну. А мы не имеем права забыть о независимости.





Нам нужно помнить о восточном соседе, который из-за мании величия и комплексов неполноценности спит и видит возрождение своей империи.





Когда я что-то оцениваю во внешней политике, я всегда спрашиваю себя: выгодно ли это Москве, которая у нас реализует политику ползучей аннексии? Я задаю себе этот вопрос, когда выбираю: противостоять или поддерживать что-то. Независимость можно потерять за одну ночь. И когда она вернётся, неизвестно. А демократия всё равно — рано или поздно — будет, ведь это закон природы.





Я говорю досадные для некоторых слова. Не сомневайтесь, я люблю демократию и свободу, но мы должны быть успешными стратегически, а не тактически.

"Пора вернуть эту землю себе"

Инцидент с самолётом Ryanair, скорее всего, принесёт пользу России, подтолкнув к ней Беларусь. Путин воспользуется этим как клином, который можно вбить в отношения Беларуси и Запада. Так считает директор консалтинговой компании Eurasia Group Эмре Пекер. Компания занимается прогнозами политических рисков в Европе.





То же самое другими словами говорит Мэттью Шервуд, старший европейский аналитик Economist Intelligence Unit: "Мы не ожидаем, что новая волна западных санкций окажет реальное влияние на внутреннюю ситуацию, они, возможно, ещё больше приблизят Беларусь к России".





Европейские эксперты никогда не боялись считаться конспирологами и везде искали руку Москвы. И возможно, они правы. Ведь, пока Кремль выбирает сдержанные формулировки для комментариев о посадке борта Афины — Вильнюс в Минске, сотрудник российского телеканала RT Антон Красовский не церемонится и цитирует Бориса Гребенщикова: “Пора вернуть эту землю себе”.



