— Россия не пойдет на официальное юридическое оформление сдачи суверенитета Беларусью. Они (Путин и Лукашенко) тихонечко подписали или подпишут все карты, мы не знаем даже точно, что из них подписано, но мы прекрасно видим то количество россиян, которые уже управляют здесь у нас определенными информационными потоками, — обратила внимание эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич на Примусе. — Опубликование документов — это юридическое включение Беларуси в состав РФ, на это Путин не пойдет. Он собирает эти земли, но не хочет вызывать дополнительный огонь на себя.

При этом аналитик назвала основной признак, по которому можно судить об усилении интеграционного процесса.





— Я думаю, что в очень краткосрочной перспективе мы увидим усиливающийся и легитимизируемый российский рубль на нашей территории. Это произойдет скоро и будет показателем того, что мы, Беларусь как государство, окончательно де-факто утратили свой суверенитет, — прогнозирует эксперт.

Она считает ошибкой недооценивать белорусское гражданское общество в борьбе за независимость.





— Гражданским обществом Беларуси по-прежнему пренебрегают, вставляя Беларусь в формулу взаимодействия с Кремлем по решению Лукашенко.





В то же время Лукашенко, не выигравший выборы, подписывает сейчас любые документы. Но в будущем эти документы, естественно, могут быть опротестованы, юридически признаны ничтожными просто потому, что лицо, заявившее свои полномочия, на самом деле не обладало такими полномочиями.





Ружье, которое в первом акте спектакля висит на стене, в обязательном порядке обязано выстрелить. Гражданское общество Беларуси — это как раз такое ружье, которое к третьему акту выстрелит непременно.





Я уверена, что нас слишком много, что мы достаточно образованные, потому что мы сохранили умение учиться и желание получать образование. И у нас должно хватить навыков, настойчивости и, что самое главное, чувства собственного достоинства для того, чтобы противостоять уничтожению суверенного государства, уничтожению белорусской культуры и истории, уничтожению, что самое страшное, белорусского будущего, — заключила Виктория Василевич.



