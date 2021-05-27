Мишустин прибыл в Минск
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг прибыл в Минск, где примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) и встретится с руководством Беларуси.
Заседание Совета глав правительств СНГ назначено на 28 мая, а сегодня Мишустин проведет переговоры с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, пишет interfax.by
Об этом главы правительств договорились в ходе телефонного разговора, который состоялся 24 мая.
Напомним, тогда Мишустин и Головченко обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в Союзном государстве, а также инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.
18:57 27/05/2021
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