Мишустин прибыл в Минск

Заседание Совета глав правительств СНГ назначено на 28 мая, а сегодня Мишустин проведет переговоры с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, пишет interfax.by

Об этом главы правительств договорились в ходе телефонного разговора, который состоялся 24 мая.





Напомним, тогда Мишустин и Головченко обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в Союзном государстве, а также инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.



