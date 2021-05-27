Троих политзаключенных по «мозырскому делу» выпустили из СИЗО

Из-под стражи выпустили Вадима Свинтецкого, Сергея Годыева и Владимира Панфиленко. При этом они остаются подозреваемыми по уголовному делу.





4 мая силовики провели спецоперацию по задержанию сразу 11 человек, которые якобы в прошлом году принимали участие в «августовских беспорядках» в Мозыре. В МВД тогда сообщили, что всех задержанных признали подозреваемыми по уголовному делу «за групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок, сопряженные с явным неповиновением законным требованиям представителей власти».





В ведомстве заявили, что вечером 11 августа того года на бульваре Юности в Мозыре «агрессивно настроенные лица» распыляли в милиционеров газовые баллончики и бросали в них камни, от чего якобы один сотрудник пострадал, поврежденными оказались и служебные автомобили. Тогда «останавливать нарушителей пришлось предупредительными выстрелами в воздух».





Задержанные — в основном молодые люди от 18 до 27 лет, одному — 54 года. В ведомстве утверждают, что «десять фигурантов входят или ранее входили в местную околофутбольную группировку праворадикальной направленности».