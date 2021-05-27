+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Мнение: Для диктаторских режимов спорт - часть политики легитимизации

Сейчас формируется очень хороший пример на будущее для цивилизованного мира.

"Вспомним слова Лукашенко после решения о переносе чемпионата мира по хоккею в январе 2021 г.: «… хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет - ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь или приезжают…». Вот представьте, шел бы сейчас у нас чемпионат по хоккею и приехал бы гражданин, например, Швейцарии. Отличный был бы для него «праздник»: твою страну привязывают к письмам с угрозами, домой возвращаться не понятно как и вообще что происходит, - пишет на своей странице в FB аналитик Егор Лебедок. 

- Можно здесь же упомянуть заявление Захаровой (пресс-секретарь МИД России) о том, что решение о переносе - политизированное. Но по факту это решение европейских и иных стран оказалось наиболее толковым управленческим решением по минимизации рисков, а не просто политизацией.

Для диктаторских режимов спорт не есть вне политики априори, для таких режимов спорт – это часть политики легитимизации на внутреннем и частично международном уровне, это один из способов укоренения режима. 

Как правило, такие режимы рано или поздно приходят к изоляции от цивилизации. Но верхушке таких режимов, что бы они не вещали о самодостаточности и «независимости», хочешь не хочешь нужно показывать населению свою значимость и легитимность, т.е. некое признание на международной арене. 

Проведение международных соревнований (и иных мероприятий спортивных, культурных и т.п.) – это как раз самый простой способ, потому как не нужно преодолевать сильное политическое противодействие, как например, в случаях с визитами глав государств и т.п., опять же, можно купить коррумпированных чиновником международных спортивных федераций и так далее. 

Полагать, что проведение в диктаторских режимах спортивных соревнований позволит за счет приезда иностранцев сделать режим мягче, что граждане увидят мир через глаза гостей и т.п. – достаточно неразумно, поскольку соревнование – это разовый символический процесс в системе укоренения режима. 

В эту систему входит и длительная систематическая информационная обработка граждан, которая за месяц-два сводит на нет весь эффект от посещения страны иностранцами, а смягчение мер внутри страны упраздняется и раньше.

На примере борта RyanAir до европейских стран стало лучше доходить, что проблема диктатуры в сопредельном государстве не есть проблема лишь его народа. Но пока осознана лишь угроза прямая и явная. Так, что Лукашенко даже стали называть "террористом" в некоторых СМИ ЕС. 

Сегодня и сам Лукашенко добавил террора (terror - «страх, ужас») для европейцев, заявив: «Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить». В нормальном государстве обеспечение надежности границ – это норма, это атрибут полноценного государства.

Но пока европейцы, судя по всему, не видят не столь явной угрозы. Укоренение диктата в Беларуси – это в последующем улучшение условий распространения раковой опухоли авторитаризма на территории ЕС. Авторитаризм и диктатуру Россия форсит в ЕС уже немало времени, подавая это под соусом «социализма» для молодежи европейской, борьбы с мигрантами и т.д. и т.п. (заявление Лукашенко о мигрантах из этой же сферы).

В ЕС уже такие очаги видны, в той же Венгрии, но все же пока слабо.

Нормальные книги по стратегическому менеджменту в том же бизнесе всегда учат: не имейте дело с коррумпированными и т.п. госрежимами. Да, на локальном отрезке времени вы сможете получить хорошую выгоду, но на длительном будут одни проблемы – от имиджевых до утраты активов. 

На политическом поприще то же самое, только дело затрагивает не просто материальные активы, но и жизни людей".
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]