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Лукашенко снова летит к Путину

Переговоры Путина и Лукашенко пройдут в Сочи 28 мая, сообщили в Кремле


Переговоры президента РФ Владимира Путина с Александром Лукашенко пройдут 28 мая в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

По официальной версии, "на повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках "союзного государства""

Однако, как позже сообщил пресс-секретарь Путина Песков, Лукашенко проинформирует Путина об истории с Ryanair, а также о задержании российской гражданки Софии Сапеги
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