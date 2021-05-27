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РИА Новости: в ЕС обсуждают запрет на транзит российского газа через Беларусь

Глава дипломатии ЕС заявил, что два обсуждаемых главами МИД направления санкций по Беларуси - экспорт калийных удобрений и транзит российского газа.

РИА Новости: в ЕС обсуждают запрет на транзит российского газа через Беларусь
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что два обсуждаемых главами МИД направления санкций по Беларуси - экспорт калийных удобрений и транзит российского газа, сообщает РИА Новости

О готовящихся санкциях против "Беларуськалия" как одного из основных источников поступления валюты в страну накануне сообщал Bloomberg

В случае же запрета транзита российского газа через Беларусь - это не только санкции против Беларуси, но и против России одновременно. Поскольку Москва вынуждена будет отправлять газ в Европу через Украину, а, значит, придется договариваться с этой страной и полностью от нее зависеть, что вряд ли понравится Кремлю. Таким образом, это стало бы сильным мотивирующим фактором для Путина полностью отказаться от поддержки Лукашенко.
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